Bari, Under 17 chiamati all'impresa contro il Padova

Domenica di fondamentale importanza in arrivo per l'Under 17 biancorossa impegnata con le fasi finali dei campionati nazionali. I baby baresi saranno impegnati dopodomani nella sfida di ritorno degli Ottavi di Finale contro il Padova. Si parte dal 2-0 dell'andata, ma i biancorossi guidati da mister Lanera hanno dato più volte dimostrazione di carattere, voglia e tenacia, qualità che hanno contribuito in maniera determinante alla conquista della vetta nel Girone F.

Campionato Naz. Under 17 Ottavi di finale, ritorno (andata 2-0)

Bari-Padova

Domenica 15.05.22, ore 11:00

Campo 'G. Scirea', Bitritto (BA)