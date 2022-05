Ssc Bari, lo junior camp dei portieri dall'8 all'11 giugno

Dall’8 all’11 giugno allo stadio San Nicola (campo dell’antistadio) si svolgerà lo Junior Camp SSC Bari speciale portieri. Lo ufficializza il Bari con una nota ufficiale appena giunta in redazione.

"Lo Junior Camp Speciale Portieri è riservato a ragazze e ragazzi tra i 10 e i 17 anni che hanno voglia di divertirsi e vivere un’esperienza unica con il supporto dei tecnici SSC Bari. Il camp si svolgerà da mercoledì 8 a sabato 11 giugno allo stadio San Nicola, sul campo dell'antistadio per la parte pratica e nella sala conferenza per la parte teorica. Possono iscriversi i ragazzi e le ragazze nati tra il 2005 il 2012 (purché abbiano 10 anni già compiuti)",.

I COSTI - 150,00€ IVA inclusa (quota intera), • 120,00€ IVA inclusa (quota ridotta per tesserati della scuola calcio ufficiale SSC Bari e scuole calcio affiliate al progetto SSC Bari Generation). Le quote comprendono il kit Kappa.

ISCRIZIONI - È possibile iscriversi entro le ore 18.00 di venerdì 27 maggio, inviando via mail tutta la documentazione necessaria a settoregiovanile@sscalciobari.it. Il pagamento può essere effettuato esclusivamente tramite bonifico bancario intestato a: SSC Bari SpA Strada Torrebbella snc c/o Stadio San Nicola

IBAN: IT35 R020 0805 3640 0010 5339 084

Causale: ISCRIZIONE JUNIOR CAMP PORTIERI + COGNOME NOME

Nella mail dovranno essere allegati:

• modulo iscrizione

• certificato medico per attività non agonistica fino ai 12 anni non compiuti

• certificato per attività agonistica per ragazzi dai 12 anni compiuti in su

• modulo privacy e manleva

• contabile del bonifico di iscrizione

• eventuale nullaosta della società di appartenenza

PROGRAMMA

Mercoledì 8 giugno

ore 16:30 - Sala conferenze stadio San Nicola (porta 1)

• Presentazione dello staff tecnico e della metodologia di allenamento Ssc Bari

• Video analisi sul ruolo del portiere

• Consegna kit abbigliamento sportivo

Giovedì 9 giugno

dalle ore 16:00 - Campo dell'Antistadio

Allenamenti specifici divisi in due differenti fasce orario (16.00-17.30 e 17.30-19.00)

Venerdì 10 giugno

dalle ore 16:00 - Campo dell'Antistadio

Allenamenti specifici divisi in due differenti fasce orario (16.00-17.30 e 17.30-19.00)

Sabato 11 giugno

dalle ore 10:00 - Campo dell'Antistadio

• Allenamenti specifici

• Consegna attestato di partecipazione