Stadio San Nicola, al via il rifacimento del manto erboso

"Stamattina - l'annuncio ufficiale del sindaco di Bari Antonio Decaro - sono cominciati i lavori per il rifacimento del terreno di gioco e per il nuovo impianto di irrigazione nello stadio San Nicola.

Andranno avanti fino a fine luglio con due pause per i concerti programmati.

A realizzare l’intervento sarà la stessa azienda che ha lavorato al Meazza di Milano e al Santiago Bernabeu di Madrid”.

Gli interventi procedono insieme alla sostituzione dei seggiolini in curva sud e nord. Il tutto servira’ per omologare l’impianto in vista delle prime partite del Bari in serie B dal mese di agosto.