Citro, dichiarazione di amore al Bari: " Spero di restare"

Col contratto in scadenza, Nicola Citro potrebbe aver salutato il Bari con la doppietta di ieri al Modena nel 3-3 del secondo turno di super coppa di C: “Sono in scadenza di contratto – commenta l’attaccante – e anche se so che è difficile, spero di rimanere ancora a Bari”.

Una dichiarazione di amore per l’esperto giocatore salernitano che si è fatto sempre trovare pronto nel corso di una stagione condizionata dall’infortunio: “Sono felice anche se ho giocato poco in un anno travagliato. Sono felicissimo dei due gol al Modena, peccato non aver vinto però la prestazione c è stata. Di quest’anno mi porto soprattutto quello che sono stato nel contesto di una rosa ampia e importante. Mi sono sempre fatto trovare pronto, accettando qualsiasi ruolo e posizione. Credo che il mio gol al Francavilla sia stato la svolta della stagione. Anche se meno dei miei compagni, sono felice di aver fornito il mio contributo per la risalita del Bari in serie B”.