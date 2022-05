Mignani: "Dispiace non aver vinto, ma ora godiamoci le vacanze"

Michele Mignani interveine in appendice al pareggio in Super Coppa di Modena che segna il passo di addio del Bari dalla stagione 21/22: "Dispiace non aver vinto - le sue parole in conferenza stampa - perché avremmo voluto regalarci una gioia. Però abbiamo fatto una buona partita. Chiudiamo bene. Obiettivo raggiunto. Sui gol presi non mi arrabbio come prima. Ci tenevo a far giocare tutti. Uomini veri e grandi professionisti in grado di raggiungere un obiettivo che era anche un sogno. Citro è un ragazzo d'oro. Dopo l'infortunio al crociato si è sempre allenato in silenzio. Oggi ha dimostrato che è un giocatore forte".

Il suo ritorno al Braglia da ex: "Sono stato a Modena due anni. Ho vissuto qui il lockdown senza tifosi, in una piazza vera e calorosa. Il loro applauso mi ha fatto molto piacere".

Ora è il momento di staccare la spina: "In fondo non stacchi mai. Ma adesso ci dedichiamo alle famiglie, agli amici e agli hobby. Ci rivediamo presto. Ringrazio tutti per come mi hanno trattato, non per ultimo i tifosi che mi hanno voluto bene da subito".