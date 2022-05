Pilastro Maita: "Stagione positiva, ora stacchiamo e poi pronti per la B"

Mattia Maita è stato uno degli assi portanti del Bari nella stagione che va in archivio oggi col 3-3 di Modena: "Chiudiamo la stagione in maniera positiva - dice il centrocampista a fine gara - . Nella ripresa non ci siamo fatti trovare pronti sui gol presi. Alla squadra si possono fare solo i complimenti. Ora stacchiamo un poco e poi pensiamo al ritiro".

A Modena festeggiate trecento gare tra i prof: "Non lo sapevo. Contento di questo traguardo. Gli anni passano e rifarei tutto ciò che ho fatto. Contento di aver tagliato questo traguardo col Bari. Aspetto la B, sarà uno stimolo incredibile e cercherò di dare tutto me stesso per raggiungere l'obiettivo che la società fisserà".