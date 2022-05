Modena-Bari, così in campo

Le formazioni ufficiali di Modena e Bari che scenderanno in campo alle ore 16 per il secondo turno della super coppa di C.

Modena (4-3-1-2): Narciso (c), Renzetti, Magnino, Armellino, Bonfanti, Oukhadda, Silvestri, Duca, Giovannini, Di Paola, Baroni. A disp.: Gagno, Spurio, Pergreffi, Mosti, Ogunseye, Ciofani, Scarsella, Longo, Piacentini. All. A. Tesser.

Bari (4-3-1-2): Frattali, Belli, Terranova, Gigliotti, Ricci, Maita, Maiello, Mallamo, Botta, Antenucci (c), Citro. A disp.: Polverino, Plitko, Di Cesare, Bianco, Simeri, Cheddira, Galano, Misuraca, Mazzotta, Pucino, Scavone, Paponi. All. M. Mignani.