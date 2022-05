Bari, la probabile formazione di Modena

Ultime chance di aggiudicarsi la Super Coppa di C per il Bari di mister Mignani che oggi alle 16 farà visita al Modena per il secondo turno della competizione che fra sette giorni si concluderà con la sfida tra gli emiliani ed il Sud Tirol. Altoatesini che sabato scorso hanno superato i pugliesi al San Nicola.

Per l'incontro odierno, possibile rientro tra i pali di Frattali e probabili rientri dall'inizio dei redivivi Pucino e Botta. Il primo terzino destro in difesa con al centro Di Cesare, Terranova e Ricci. Il secondo dietro le punte che essere di nuovo Antenucci e Cheddira. A centrocampo Maita e Maiello più la novità Mallamo al posto dello squalificato D'Errico.

La probabile formazione: Frattali; Pucino, Di Cesare, Terranova, Ricci; Maita, Maiello, Mallamo; Botta; Antenucci, Cheddira.