Domenica di finali per i baby Ssc Bari

Domenica di fasi finali per alcune delle squadre del settore giovanile biancorosso. Nel campionato nazionale, l’Under 17, dopo aver centrato il primo posto nel proprio girone, fa visita al Padova nell’andata degli Ottavi di Finale. Forte del 2-1 maturato in trasferta, l’Under 15 biancorossa guidata da mister Anaclerio punta al pass per accedere ai Quarti di Finale. Appuntamento impegnativo per le ragazze dell’Under 17 che sfiderà la Roma per la fase nazionale dei playoff; le nostre Under 12 sfidano la Pink nella 2a fase della Danone Cup.

Il programma del fine settimana

Campionato Naz. Under 17 Ottavi di finale, andata

Padova-Bari

Domenica 08.05.22, ore 11:00

Campo ‘Appiani’, Padova

Campionato Naz. Under 15 Ottavi di finale, ritorno (and. Tar-Bar 1-2)

Bari-Taranto

Domenica 08.05.22, ore 11:00

Campo Comunale ‘G. Scirea’, Bitritto (BA)

Under 17 Women – Playoff Fase Nazionale

FC Roma-Bari

Domenica 08.05.22, ore 16:00

Campo ‘Sbardella’ , Roma

Under 12 Women – Danone Cup 2a fase

Bari-Pink

oggi, ore 17:00

Campo ‘Intesa’, Bari