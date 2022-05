Bari, l'allenamento a meno due dal Modena

Penultima seduta di lavoro settimanale per il gruppo biancorosso in vista della sfida al Modena, seconda giornata di Supercoppa Lega Pro in programma sabato 7 maggio ore 16:00 al 'Braglia'. Per domani è prevista la seduta di rifinitura pre gara, quindi il gruppo partirà alla volta dell'Emilia-Romagna.

Il report di oggi: "Questa mattina, dopo una prima parte in sala video, il lavoro in campo è stato articolato su un riscaldamento a secco, circuiti di mobilità articolare, torelli e lavoro specifico di tattica a tutto campo; a chiudere esercitazioni dedicate alle conclusioni a rete".

Al termine della seduta, squadra e staff tecnico, hanno incontrato una delegazione dell'Associazione Dico no alla Droga, che da circa vent'anni si batte per sensibilizzare giovani e adulti sulle conseguenze dell'uso ed abuso di sostanze stupefacenti. Nel pomeriggio si è invece tenuto un incontro formativo insieme con ragazzi, tecnici e dirigenti della nostra formazione Under 17 all'interno della campagna "Lo sport contro la droga", campagna che promuove la prevenzione quale unica vera arma contro la droga e lo sport in particolare come via per la crescita personale, morale ed etica, e valido strumento per allontanare lo spettro delle sostanze stupefacenti.