Modena-Bari, info biglietti ospiti

SSC Bari rende noto che i tagliandi di accesso del settore ospiti dello stadio 'Braglia' di Modena per assistere alla gara Modena-Bari, in programma alle ore 16:00 di sabato 7 maggio, saranno disponibili dalle ore 10:00 di mercoledì 4 maggio e fino alle ore 19:00 di venerdì 6 maggio sul circuito VivaTickets. Per l'acquisto dei tagliandi nel settore ospiti NON necessario alcuno strumento di fidelizzazione.

PREZZI

SETTORE OSPITI € 10 + € 1,8 d.d.p.

MODALITA' D'ACQUISTO

I tagliandi sono acquistabili

- online sul sito: https://modenacalcio.vivaticket.it/ (con modlità print@home)

- presso i punti vendita Vivaticket; l’elenco dei punti vendita è disponibile cliccando su questo link: https://shop.vivaticket.com/ita/ricercapv