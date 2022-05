Bari al lavoro in direzione Modena

Direzione Modena per il Bari di Michele Mignani dove sabato prossimo - 7 maggio ore 16 - si disputerà la seconda giornata della Super Coppa di C. Sarà esordio per i canarini di mister Tesser vincitori del girone B e neopromossi in cadetteria come i galletti biancorossi che hanno già esordito e perso nella competizione extra season arrendendosi domenica scorsa al San Nicola di fronte al Sud Tirol. Per la sfida in Emilia, designata la terna arbitrale che vedrà la direzione di Davide Di Marco di Ciampino. Assistenti Giuseppe Trischitta di Messina e Antonio Piedipalumbo di Torre Annunziata. Quarto uomo, Dario Di Francesco della sezione di Ostia Lido. Con l'arbitro laziale il Bari ha tre precedenti: le sconfitte contro la Turris (stagione 2018/2019) e quella di Coppa di C contro la Fidelis Andria (0-1). Nel conto, c'è anche la vittoria per 0-3 sul campo dell’ACR Messina nella prima in D di quattro anni fa.

Il comunicato ufficiale della società sull'allenamento odierno: "Questa mattina - si legge - dopo una prima parte in palestra dedicata al lavoro di mobilità articolare, potenziamento muscolare e core stability, la squadra si è spostata sul terreno dell'Antistadio dove, nella prima parte si è dedicata alla trasformazione del lavoro di forza con scatti, accelerazioni e cambi di direzione, concentrando la restante parte della seduta su esercitazioni tattiche a tutto campo; in chiusura la consueta sfida a ranghi misti su porzione di campo; aggregati i giovani Daddario e Rana". Per domani prevista singola seduta di allenamento.

Con comunicato 299 del 2 maggio, il giudice sportivo ha intanto ufficializzato la squalifica per una giornata ad Andrea D'Errico (recidività in ammonizione).