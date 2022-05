Bari, nel mirino il congedo a Modena

Digerita la sconfitta di sabato scorso nel debutto di super coppa di C al San Nicola contro il Sud Tirol, il Bari è tornato ad allenarsi in vista dell'ultimo impegno ufficiale della stagione in programma al 'Braglia' di Modena sabato 7 maggio a partire dalle ore 16.

Il report di oggi: "Questo pomeriggio, dopo il prologo in sala video, la truppa di mister Mignani al completo (anche Pucino ha svolto l'intera seduta con il resto dei compagni) ha lavorato sul terreno dello stadio: prima parte dedicata a riscadamento muscolare e lavoro atletico, quindi lavoro specifico su possesso e circolazione palla e consueta sfida a ranghi misti su metà campo; aggregati i giovani Daddario, Leone e Rana".

Per domani prevista singola seduta di allenamento.