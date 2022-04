La rabbia di D'Errico: "Perdere fa sempre incazzare"

Firma il gol del momentaneo vantaggio, ma non porta punti al Bari. Andrea D'Errico non nasconde l'amarezza per la sonfitta del Bari contro il Sud Tirol nell'esordio in Super Coppa di C giocato al San Nicola:

"Ci dispiace soprattutto per la sconfitta. Speravo di poter aiutare la squadra a vincere con il mio go. Però vanno fatti i complimenti anche al Sud Tirol, che ha fatto una grande partita. Hanno giocato bene, sono un'ottima squadra, noi abbiamo provato a fare la nostra. Nel primo tempo, ci siamo anche riusciti. Nel secondo, un po' meno. Però la cosa più importante è che l'obiettivo principale sia stato raggiunto. Perdere fa sempre incazzare, tra virgolette. Però, va bene così. Sì, ma loro erano molto aggressivi. Noi, a parte i primi cinque 10 minuti iniziali, abbiamo sofferto un po il loro pressing, poi siamo sempre usciti abbastanza bene. Abbiamo sbagliato l'ultimo passaggio perché poi siamo andati via tante volte. Un po come è capitato durante l'arco della stagione. L'ultimo passaggio ogni tanto ci è mancato e quindi miglioreremo su questo. Non voglio parlare del direttore di gara perché va bene così. Non ci interessa. Sicuramente dopo la sconfitta di oggi andremo a Modena a vincere, per provare a vincere e per fare la nostra partita e dimostrare che oggi è stato solo un passaggio a vuoto".

Per D'Errico è stato un addio stagionale dovendo saltare Modena per squalifica: "Io sarò squalificato. Mi dispiace non poter aiutare la squadra. Se devo migliorare devo cercare di entrare in partita fin da subito. Poi è vero che le squadre aggressive come il Sudtirol comunque ti concedono poco, soprattutto all'inizio. Poi via via con la partita si aprono maggiori spazi. Però devo essere bravo in questo e quindi il miglioramento potrebbe essere come tanti altri".