Bari, i probabili undici contro il Sud Tirol

Obiettivo tre punti per il Bari nell'esordio odierno al San Nicola contro il Sud Tirol per la prima giornata di Super Coppa di C (start ore 16.30). Chi vince giocherà fra due settimane a Modena. Impegno arduo per i biancorossi che di fronte si ritrovano una formazione coriacea e concreta: gli altoatesini di mister Javorcic, neo promossi in B dal girone A, sono i meno perforati dei campionati prof con appena 9 gol al passivo.

Mignani dovrebbe proporre Frattali tra i pali con Belli e Ricci terzini e Di Cesare e Terranova centrale. In mezzo, rientro in vista per Maita esterno con D'Errico e Maiello play basso. Squalificato Botta, Scavone in vantaggio rispetto a Mallamo e Citro. Davanti, possibile conferma per il tandem più prolifico della stagione composto da Antenucci e Cheddira.

La probabile formazione: Frattali; Belli, Di Cesare, Terranova, Ricci; Maita, Maiello, D'Errico; Scavone; Antenucci, Cheddira.