Bari, i convocati per il Sud Tirol

Al netto di una prevendita fiacca (sinora staccati poco più di 800 biglietti), il Bari si avvicina all'esordio di domani pomeriggio nella Super Coppa di C in programma alle 16.30 al San Nicola contro il Sud Tirol. Per la sfida agli alto atesini, al termine dell'ultima rifinitura odierna, mister Mignani ha convocato 23. calciatori. Squalificato Botta. Fuori uso Pucino.

Portieri: 1.FRATTALI, 13.POLVERINO, 22.PLITKO

Difensori: 3.GIGLIOTTI, 5.CELIENTO, 6.DI CESARE, 23.MAZZOTTA, 24.BELLI, 26.TERRANOVA, 31.RICCI

Centrocampisti: 4.MAITA, 8.BIANCO, 14.D'ERRICO, 17.MAIELLO, 21.MISURACA, 29.SCAVONE, 99.MALLAMO

Attaccanti: 7.ANTENUCCI, 9.SIMERI, 11.CHEDDIRA, 18.CITRO, 19.GALANO, 88.PAPONI