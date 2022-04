Bari, tecnica e tattica per sfidare il Sud Tirol

Terza giornata di allenamento per il Bari che sabato prossimo - 30 aprile alle 16.30 - ospiterà al San Nicola il Sudtirol per la prima giornata di Supercoppa Lega Pro.

"Questo pomeriggio - la nota ricevuta poco da dalla società - dopo una prima parte in sala video, il lavoro in campo si è articolato in un riscaldamento a secco e mobilità articolare, torelli ed esercitazioni di tecnica individuale e, a chiudere, lavoro specifico sulla parte tattica. Pucino ha lavorato a parte, aggregato il giovane Rana". Per domani prevista singola seduta di allenamento e, alle ore 14:00 nella sala conferenze dello stadio San Nicola, la conferenza stampa pre partita di mister Mignani.

INFO PER LA PARTITA DI SABATO - I biglietti per Bari-Südtirol sono disponibili dalle ore 10 di oggi sul circuito Ticketone esclusivamente online su sport.ticketone.it e nei punti vendita Ticketone.

Sarà possibile acquistare i biglietti fino all'inizio della gara. Non sarà attiva la vendita nelle biglietterie SSC Bari e Official Store. Per questa partita non è possibile utilizzare i voucher di rimborso relativi all’abbonamento della stagione 2019-2020.

Per l’acquisto dei biglietti nei punti vendita sarà considerato valido come documento solo la carta d’identità in corso di validità (in originale o fotocopia), poiché è l’unico documento riportante la città di residenza. È inibita la vendita del settore Curva Nord ai residenti della provincia della città della squadra ospitata (salvo diverse disposizioni GOS).

PREZZI

Di seguito i prezzi dei singoli settori:

• CURVA NORD

prezzo unico: € 8,50 + € 1,50 (d.p.)

• TRIBUNA EST

prezzo unico: € 11,50 + € 1,50 (d.p.)

• TRIBUNA OVEST

prezzo unico: € 18,50 + € 1,50 (d.p.)

• TRIBUNA D'ONORE

prezzo unico: € 23,50 + € 1,50 (d.p.)

• SETTORE OSPITI

prezzo unico: € 8,50 + € 1,50 (d.p.)