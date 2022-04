I baby della Ssc Bari pronti alle finali

Finali in vista per le squadre del settore giovanile della Ssc Bari. Calendario alla mano, primi riflettori puntati sugli ottavi di finale dell'Under 15 di mister Anaclerio che domenica prossima farà visita al Taranto. Lunedì toccherà invece alle Under 12 che - da imbattute - parteciperanno alla seconda fase della Danone Cup. Martedì, infine, toccherà alle ragazze dell'Under 17 sfidare le Pink nel Primo Turno della Fase Nazionale.

Questo il programma completo:

Campionato Naz. Under 15 Ottavi di finale, andata

Taranto-Bari

Domenica 01.05.22, ore 11:00

Campo Comunale di Carosino (TA)

Under 12 Women - Danone Cup 2a fase

Foggia-Bari

Lunedì 02.05.22, ore 16:00

Campo Comunale di Troia (FG)

Under 17 Women - Fase Nazionale

Bari-Pink

Martedì 03.05.22, ore 18:00

Campo 'Manzi Chiapulin', Barletta (BAT)