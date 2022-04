Bari, oggi seduta tattica

Secondo giorno di lavoro per il Bari in vista della prima sfida di Supercoppa Lega Pro in programma al San Nicola sabato 30 aprile a partire dall ore 16:30 contro il Sudtirol guidato da mister Javorcic, vincitore del Girone A.

Il report dell'allenamento odierno: "Questa mattina, dopo una prima parte in palestra dedicata al lavoro di mobilità articolare, forza e core stability, la squadra si è spostata sul terreno dello stadio dove nella prima parte si è dedicata alla trasformazione del lavoro di potenziamento attraverso una serie di scatti e accelerazioni, concentrandosi poi sul lavoro tattico a tutto campo con chiusura dedicata ad una sfida a ranghi misti su metà campo. Raffaele Pucino, impegnato nella tabella di recupero personalizzata, ha iniziato a lavorare con il pallone".

Per domani prevista singola seduta di allenamento.