Bari, si parte sabato in casa col Sud Tirol

La Lega Pro ha reso noto che sarà Bari-Sudtirol la prima sfida in programma per assegnare la Supercoppa Serie C '21-'22; la gara si disputerà sabato 30 aprile sul terreno del San Nicola alle 16.30. In caso di vittoria i biancorossi saranno impegnati a Modena sabato 14 maggio, in caso di pareggio o sconfitta, la gara del 'Braglia' si giocherà sabato 7 maggio.

1a giornata

Bari-Sudtirol

Sabato 30 aprile

2a giornata

Sabato 7 maggio

3a giornata

Sabato 14 maggio