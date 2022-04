Bari, il B day concluso sotto le stelle

Bambini, donne e tante famiglie. Oltre ai tifosi più sfegatati, al sindaco Decaro e a numerosi passanti per le vie del centro di Bari che la scorsa notte hanno affollato le strade del centro murattiano per accogliere lo staff della Ssc Bari al completo in passerella a bordo di un bus scoperto.

L'atto conclusivo di una domenica riempita di colori, musica e bagordi partiti già nel pomeriggio al San Nicola prima, durante e dopo Bari-Palermo per un B day che rimarrà scolpito nella memoria di tutti i supporters biancorossi e della città. Con bandiere, sciarpe e cori, la gente ha fatto da cornice alla sfilata del bus con i protagonisti della splendida promozione in B. Il tutto sino a notte inoltrata.

Il giusto riconoscimento per celebrare la rinascita del calcio biancorosso che si riappropria della categoria lasciata quattro anni fa dopo il fallimento. Con la speranza che questo sia solo l'alba di un nuovo giorno di bellezza al quale ne seguiranno ancora tanti altri di successi e soddisfazioni.