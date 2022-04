Mignani: "Dispiace non aver vinto, ora pensiamo alla Supercoppa"

Le dichiarazioni di mister Mignani al termine di Bari-Palermo: "Quella di oggi è stata una partita particolare - esordisce Mignani al termine di Bari-Palermo - perché era l'ultima di campionato e comunque i ragazzi percepivano che c'era aria di festa ed è difficile proiettare la testa sul campo. Un poco mi dispiace perché sarebbe stato bello per tutti vincere e chiudere in bellezza. In ogni caso, la partita di oggi ha avuto poco senso".

Ora sotto con la Supercoppa: "C'è questa competizione ed è molto stimolante. Dobbiamo recuperare le forze e le voglie per fare bella figura e cercare di chiudere questo campionato con un bel risultato. Si affronteranno tre squadre molto forti, che hanno fatto tutte un grande percorso seppure in gironi molto diversi. Avremo la possibilità di confrontarci con avversari forti. Dovremo farlo nel migliore dei modi". Di fronte ci sarà il suo ex Modena: "Di sicuro un piacere ritrovare vecchi amici, affrontarli. Il Modena ha cambiato davvero tanto. Una grande piazza che merita la B. Sono contento per loro. Hanno una società importante".

La condizione di Botta: "Sta benino, per ritrovare la condizione dobbiamo metterlo in campo. In quella zona di campo abbiamo anche delle alternative. Gli altri stanno tutti bene". La squadra riprenderà martedì per riprendere a giocare sabato.