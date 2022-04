Decaro e De Laurentiis insieme sulla Fiat Balilla anni '30

Al taglio del nastro inaugurale di Expolevante, questa mattina il presidente della Ssc Bari Luigi De Laurentiis ed il sindaco di Bari Antonio Decaro si sono accomodati ed hanno un giretto a bordo della storica Fiat Balilla anni '30 per celebrare la rievocazione storica del Gran Premio di Bari.

Giunto alla settima edizione, il Gran Premio si svolgerà su circuito cittadino, in programma stasera. Al termine, largo alla bus parade con i calciatori biancorossi che - per le vie del centro - festeggeranno la promozione in B con i tifosi. All'appuntamento di questa mattina, presenti anche gli assessori comunali Pietro Petruzzelli e Carla Palone. Con loro, il presidente della Fiera del Levante, Alessandro Ambrosi ed il presidente Asi Alberto Scuro. Testimonial Cesare Fiorio, ex dirigente sportivo della Ferrari.