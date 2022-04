Bari, Under 17 e 15 in vetrina: gol e primati

Spettacolo e primato per le formazioni Under 17 e Under 15 della Ssc Bari, capolista dei loro rispettivi gironi. Al sorpasso all'ultima curva dell'Under 15 ai danni del Palermo si aggiunge il 4-1 sui rosanero dell'Under 17 che conferma la sua superiorità nel Girone F. Di Lorusso (2), Pellegrini D. e Gusmai le reti del successo. Un dominio, quello biancorosso, mai in discussione per tutta la stagione e sempre accompagnato dal grande entusiasmo di un gruppo che si prepara a vivere al meglio la fase playoff.

Campionato Naz. Under 17 9a rit. Girone F: Bari-Palermo 4-1 - Marcatori: 10' Lorusso (B), 65' Lorusso (B), 71' Pellegrini D. (B), 81' Mancuso (P), 84' Gusmai rig. (B).

Nell'ultimo turno della stagione regolare del Girone F, l'Under 15 di Anaclerio, staccati di 3 lunghezze dalla capolista Palermo, si impongono 2-0 nello scontro diretto grazie alle reti di Campanelli e Labianca. Agganciati i siciliani, i baby biancorossi si prendono la vetta della classifica in virtù degli scontri diretti a favore.