Bari, i disponibili per il Palermo

Assente il solo Pucino, mister Mignani convoca la rosa al completo per il match di domani alle 17.30 contro il Palermo, ultima di regular season ribattezzata B day per festeggiare la promozione in B dei biancorossi.

Questi i convocati:

Portieri: 1.FRATTALI, 13.POLVERINO, 22.PLITKO

Difensori: 3.GIGLIOTTI, 5.CELIENTO, 6.DI CESARE, 23.MAZZOTTA, 24.BELLI, 26.TERRANOVA, 31.RICCI

Centrocampisti: 4.MAITA, 8.BIANCO, 14.D'ERRICO, 17.MAIELLO, 21.MISURACA, 29.SCAVONE, 99.MALLAMO

Attaccanti: 7.ANTENUCCI, 9.SIMERI, 10.BOTTA, 11.CHEDDIRA, 18.CITRO, 19.GALANO, 88.PAPONI

Di seguito il dettaglio delle esibizioni e delle attività in programma domani.

Nel pre partita, a partire dalle 16:15 circa, sono in programma nell’ordine:

• sfilata delle auto d’epoca del gran premio di Bari

• sfilata dei piccoli atleti delle società affiliate al progetto SSC BARI generation

• dj-set degli Agents of time

• Coreografia della curva Nord

• inno cantato dal vivo da Sabino Bartoli

Intervallo

• esibizione della Bandita

Fine partita:

• esibizione live di Gaia Gentile

• premiazione con il presidente della Lega Pro Ghirelli

• giro di campo con la coppa

In serata, dalle 22:30-23, la squadra festeggerà in città con i tifosi a bordo di un bus scoperto sul percorso del Gran premio di Bari (lungomare e corso Vittorio Emanuele). È importante invitare i tifosi a recarsi in centro a piedi, perché non sarà possibile accedere con le auto alle aree transennate.