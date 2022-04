Bari, meno due al rompete le righe

Meno due al termine della regular season per il Bari che domenica prossima ospiterà il Palermo per l'atto finale del girone C di Lega Pro che ha visto i biancorossi promossi in B da tre settimane a questa parte.

"Questo pomeriggio - recita la nota della società - la squadra, dopo l'ormai consueto prologo in sala video, si è allenata all'Antistadio: riscaldamento tecnico ad intensità crescente, quindi torelli e accelerazioni prima di passare ad esercitazioni tattiche a tutto campo e, come di consueto in chiusura, sfida a ranghi misti su metà campo e lavoro specifico sulle conclusioni a rete". Per domani prevista singola seduta di allenamento.