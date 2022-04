Per celebrare la promozione in serie B dei galletti domenica prossima in occasione di Bari-Palermo

Il "B-day" biancorosso: tutti i momenti della festa 22 invia stampa Si comincia alle 15.30 allo stadio San Nicola e si finirà sotto le stelle per le vie del centro città. Ad oggi, superati i 15mila biglietti venduti Calcio di La Redazione Questo il programma del ribattezzato B-day che dalle 15.30 di domenica 24 aprile segnerà l'epilogo festante della promozione del Bari in B. Biancorossi che alle 17.30 sfideranno il Palermo al San Nicola per l'ultimo atto di regular season. Ad oggi, superati 15mila biglietti venduti. Nel pre partita, nell'intervallo e a fine gara sono in programma il giro di campo delle auto d'epoca del Gran Premio di Bari, il live-set del duo internazionale Agents of Time, l'esibizione della Bandita Officina del ritmo e della cantautrice Gaia Gentile, l'inno sarà cantato dal vivo da Sabino Bartoli. Prima dell'inizio della gara è in programma la coreografia della Curva Nord che sarà supportata anche dalle Tribune Est e Ovest, grazie al doppio poster in regalo domenica 24 aprile con il Corriere dello sport. È in programma anche la consueta sfilata dei piccoli atleti delle academies nel pre partita, mentre al termine della gara ci sarà la premiazione con il presidente della Lega Pro Ghirelli. In serata poi, al termine del Gran Premio di Bari, la squadra sfilerà in centro a bordo di un bus scoperto (dalle 22:30 circa) sul percorso già transennato del gran premio su corso Vittorio Emanuele. I tifosi che dovranno recarsi in corso Vittorio Emanuele a piedi, perché il percorso sarà transennato e nessuna auto potrà accedere.