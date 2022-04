Bari, oggi la ripresa preparando il "B day" contro il Palermo

"B-day" all'orizzonte per il Bari di Mignani che domenica prossima vedrà abbassarsi il sipario sulla stagione regolamentare di Lega Pro culminata tre settimane fa con la matematica promozione in B. L'appuntamento è fissato per domenica 24 aprile, giornata in cui i biancorossi ospiteranno il Palermo. Sarà la giornata della festa (cancelli aperti dalle 15.30) che si concentrerà con l'inizio del match alle 17.30 e con la successiva cerimonia di consegna del trofeo come squadra vincitrice del girone. Dal 30 aprile inizierà la Supercoppa di Lega contro le vincenti dei gironi A e B.

Dopo il pareggio di Taranto di sabato scorso ed i 3 giorni di riposo concessi dal tecnico per le festività pasquali, il gruppo è tornato ad allenarsi oggi. Questo il report della società giunto poco fa in redazione: "Questo pomeriggio la truppa di mister Mignani al completo, dopo un prologo in sala video, è stata impegnata in lavoro di mobilità articolare e lavoro atletico su brevi distanze alternato a sfide a tema su porzione di campo. Regolarmente in gruppo Scavone, aggregato il giovane Rana; Pucino prosegue nel percorso personalizzato di recupero dopo l'intervento al ginocchio sinistro".

Per domani prevista singola seduta di allenamento.