Il Bari prepara l'ultima festa promozione pensando allo scudetto di C

Dallo 0-0 di ieri a Taranto alla Supercoppa di C, passando dal B day di domenica prossima contro il Palermo e dai tre giorni di riposo per le feste di Pasqua. Il percorso del Bari neopromosso in B da quattordici giorni a questa parte è già tracciato. La squadra tornerà ad allenarsi mercoledì pomeriggio in vista della conclusiva festa per la promozione in serie B che si svolgerà domenica 24 aprile al San Nicola a partire già dalle 15.30. Dopo due ore, la sfida al Palermo e alle 19.30 la cerimonia di premiazione con tanto di consegna del trofeo celebrativo della leadership del girone C di Lega Pro.

Condizione di privilegio che permetterà alla squadra di Mignani di aggiungere un ulteriore tassello di prestigio dal 30 aprile al 14 maggio, parentesi temporale in cui i galletti saranno impegnati nella 22ma edizione della Supercoppa di Serie C insieme alle altre due vincitrici dei gironi A e B. Avversarie il cui nome sarà ufficializzato il prossimo fine settimana. Nel girone B, il primato è affare a due tra Modena e Reggiana. I canarini guidano la classifica a quota 85. Gli emiliani seguono a meno due. Per la vittoria finale si deciderà tutto sabato 23 aprile. Il Modena ospiterà il Pontedera. La Reggiana giocherà a Teramo. Giochi aperti anche in vetta al girone A dove sgomitano il Sudtirol (a quota 87) ed il Padova (85) che nello scontro diretto di ieri hanno pareggiato 0-0. Il duello si risolverà il 24 aprile con la 38ma giornata che propone Padova-Virtus Verona e Triestina-Sudtirol.

Questa la formula: la squadra che riposa nella prima giornata verrà decisa da un sorteggio. Sempre a sorteggio, sarà stabilita la formazione che giocherà in trasferta. Nel secondo turno del 7 maggio si affronteranno la squadra che ha riposato e la perdente del 30 aprile (in caso di pareggio, quella che ha giocato la prima gara in casa). Il 14 maggio toccherà alle due formazioni non ancora incontratesi nelle due giornate precedenti. Lo scudetto andrà alla prima classificata, ma in caso di parità di punti conteranno la differenza reti nelle gare del triangolare, il maggiore numero di gol segnati nella Supercoppa e, a seguire, quelli durante la regular season. In ultima istanza, il sorteggio.

Il Bari starà a guardare. O Quasi. Perché ci sarà da festeggiare al meglio contro il Palermo. I biglietti per la sfida ai rosanero sono in vendita da venerdì 15 aprile e sono disponibili sul circuito Ticketone online su sport.ticketone.it, nei punti vendita Ticketone, negli store ufficiali e nelle biglietterie Ssc Bari. Sarà possibile comprare i biglietti fino all'inizio della gara.

Questi i prezzi dei singoli settori:

• CURVA NORD

intero: € 13,50 + € 0,50 (d.p.)

ridotto*: € 9,50 + € 0,50 (d.p.)

promo**: € 9,50 + € 0,50 (d.p.)

• TRIBUNA EST

intero: € 17,00 + € 1,00 (d.p.)

ridotto*: € 12,00 + € 0,50 (d.p.)

promo**: € 12,00 + € 0,50 (d.p.)

• TRIBUNA OVEST

intero: € 25,00 + € 1,00 (d.p.)

ridotto*: € 17,50 + € 1,00 (d.p.)

promo**: € 17,50 + € 1,00 (d.p.)

• TRIBUNA D'ONORE

intero prezzo unico: € 32,00 + € 1,00 (d.p.)

• SETTORE OSPITI

intero prezzo unico € 13,50 + € 0,50 (d.p.)

*I biglietti ridotti sono riservati a under14, over65 e donne.

** La tariffa promo è riservata ai titolari di Ssc Bari Fan Card

ORARI BIGLIETTERIA

Official Store Cavour (corso Cavour 173, Bari)

• fino a sabato 23 aprile: 10.00-13.00 e 16.30-20.30

• domenica 24 aprile: 10.00-12.30

Official Store Stadium (porta 1, stadio San Nicola)

• fino a sabato 23 aprile: 10.30-16.30

• domenica 24 aprile: 16:30-19:45 (solo vendita merchandise)

Biglietteria Porta 1 - stadio San Nicola

• fino a sabato 23 aprile: 10.30-16.30

• domenica 24 aprile: CHIUSA

Biglietteria Porta 22 - stadio San Nicola

• domenica 24 aprile: 12:30-14.30 (solo vendita biglietti)