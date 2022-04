Bari, i probabili undici di Taranto

Tre assenti nel Bari che oggi pomeriggio (17.30) sarà di scena allo Jacovone di Taranto per il derby della 37ma e penultima giornata del girone C di Lega Pro. Si tratta dello squalificato Terranova e degli indisponibili Pucino e Scavone. Defezioni che farebbero pensare ad un cambio di interpreti sia in difesa che a centrocampo. Con Frattali tra i pali, i terzini dovrebbero essere ancora Belli e Ricci più Di Cesare e Gigliotti in mezzo con Celiento possibile alternativa. A centrocampo, Maiello play basso più Maita ed il possibile rientrante D'Errico sugli esterni. Mallamo e Galano con Botta pronto in corso d'opera si giocano il posto dietro le due punte che potrebbero essere Antenucci ed uno tra Simeri e Cheddira.

La probabile formazione: Frattali; Belli, Di Cesare, Gigliotti, Ricci; Maita, Maiello, D'Errico; Mallamo; Antenucci, Cheddira.