Bari scalda i motori col Taranto alle porte

Ci si avvicina a grandi falcate verso il derby di sabato pomeriggio a Taranto, penultima giornata della regular season di C. Il Bari, già in B da due settimane, scalda i motori per affrontare al meglio la sfida dello Jacovone: "In mattinata - si legge nella nota del club - una delegazione biancorossa ha fatto visita agli ospiti del Villaggio Berukha, centro educativo e riabilitativo cittadino per persone con disabilità, venendone letteralmente travolta dall'affetto e dal calore, tra cori, fotografie e un'entusiasmante sfida ai calci di rigore.

Nel pomeriggio, dopo una prima parte in sala video, il lavoro in campo si è articolato in un riscaldamento a secco e mobilità articolare, torelli ed esercitazioni di tecnica individuale e, a chiudere, lavoro specifico sui calci piazzati. Dopo l'allenamento, una rappresentanza della Prima Squadra, capitanata da mister Mignani, ha portato il suo saluto all'Intesa Calcio, in occasione della festa della scuola calcio ufficiale SSC Bari".

Per domani prevista singola seduta di allenamento.

I biglietti per Bari-Palermo - trentottesima giornata del Campionato di Serie C Girone C, in programma domenica 24 aprile alle ore 17:30 - saranno disponibili a partire dalle ore 10:00 di venerdì 15 aprile sul circuito Ticketone online su sport.ticketone.it, nei punti vendita Ticketone.

La vendita sarà attiva anche negli store ufficiali e nelle