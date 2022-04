Mea culpa Gautieri: "Primo tempo regalato al Bari"

BARI – Alla fine ha perso il controllo e si è fatto cacciare dal direttore di gara nel parapiglia dei minuti di recupero in cui ne fa le spese anche il portiere Pane. L'appendice peggiore per Carmine Gautieri, tornato a Bari da allenatore dell'Avellino e da ex biancorossi per i suoi trascorsi da giocatore a Bari e per una brevissima parentesi da allenatore: “Abbiamo fatto un primo tempo non all’altezza – ammette il tecnico irpino – . L’abbiamo sbagliato e il Bari ci ha messo sotto dal punto di vista del gioco. Nel secondo tempo, si è fatto meglio con tre palle gol importanti. Due partite in una, in pratica. A Bari ho passato anni fantastici, mi sono pure consacrato come giocatore. Ma quando passi dall’altra parte devi resettare tutto. Ho visto lo stadio pieno, ma poi ho pensato solo all’Avellino”