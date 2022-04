Bari-Avellino, i ventidue titolari

Un altro bagno di folla al San Nicola dopo il precedente contro la Fidelis Andria per il Bari che oggi - alle 17.30 - sarà sostenuto da non meno di ventimila tifosi sugli spalti del San Nicola per festeggaire la promozione in B di sette giorni fa e battere l'Avellino lanciato verso il migliore piazzamento playoff.

Per questa sfida valida come terz'ultimo atto di regular season, queste le formazioni ufficiali rese note poco fa dagli uffici stampa delle due squadre:

Bari (4-3-1-2): Frattali Belli Terranova Di Cesare (c) Ricci Maita Maiello Scavone Mallamo Simeri Antenucci

A disp.: Polverino, Plitko, Gigliotti, Celiento, Bianco, Cheddira, D’Errico, Citro, Galano, Misuraca, Mazzotta, Paponi. All. M. Mignani

Avellino (3-5-2): Forte, Aloi, Scognamiglio, Murano, De Francesco, Di Gaudio, Bove, Ciancio, Silvestri, Mignanelli, Kragl. A disp.: Pane, Petrone, Rizzo, Tito, Chiti, Kanoute, Mastalli, Plescia, Dossena, Carriero, Matera, Micovschi. All. C. Gautieri.