Rugby Bari, sfida al Lecce per il vertice

Derby per il vertice per il Tigri Rugby Bari che oggi pomeriggio- start alle ore 15.30 all'Arena della Vittoria - ospiterà il Bros Lecce per la quinta ed ultima giornata di andata dei playoff che portano in B. Formazioni a braccetto al secondo posto in classifica, un solo punto dietro Arechi Salerno che – domenica scorsa – ha fatto conoscere ai biancorossi di Scarano la prima sconfitta dopo i successi su Palermo, Benevento e Napoli: “La squadra è in salute – le parole del mister barese – come dimostrato sette giorni fa. Adesso speriamo solo di ottenere anche il conforto del risultato nella sfida contro il Lecce, match importante per consolidare il secondo posto se non persino per tentare il salto al primato. Sarebbe l’ideale in vista della sosta di Pasqua e della ripresa fissata per il 24 aprile”. Per quella data, scenderà a Bari anche il nuovo direttore tecnico Mauro Bergamasco.

COSI’ OGGI (15.30): Bari-Lecce; Napoli-Palermo; Salerno-Benevento.

LA CLASSIFICA: Salerno 16; Bari, Lecce 15; Benevento 7; Palermo 6; Napoli 0.