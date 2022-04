Bari, i possibili titolari contro l'Avellino

Ipotesi di formazione titolare complicata da tradurre in realtà per il Bari che oggi pomeriggio al San Nicola (start alle 17.30 davanti a non meno di 20mila tifosi) ospiterà l'Avellino erp il terz'ultimo atto di un campionato che sette giorni fa ha già emesso il verdetto promozione in B dei galletti. Obiettivo garantito al di là degli stravolgimenti alla classifica dopo l'esclusione dal torneo del Catania che - senza conseguenze - ha sottratto 4 punti ai biancorossi e ha catapultato gli irpini al secondo posto.

Ad obiettivo raggiunto, Mignani medita qualche turn over con l'impiego dei giocatori sinora meno impiegati. Alle luce delle parole del mister nella conferenza stampa di ieri pomeriggio, certe le assenze di Pucino e Botta. Questo lpotrebbe significare una difesa con Frattali tra i pali, Belli e Ricci terzini più Terranova ed uno tra il rientrante Gigliotti, Di Cesare e Celiento in mezzo. La consolidata linea mediana Maita-Maiello-D'Errico sempre intoccabile. Ma anche in questo caso, non si escludono cambi di scena con Mallamo, Misuraca, Bianco e Scavone pronti a dire la loro dall'inizio. Citro si candida dietro le punte che potrebbero essere Antenucci ed uno tra Simeri e Cheddira. La verità si scoprirà solo al via.

La probabile formazione: Frattali, Belli, Terranova, Gigliotti, Ricci, Maita, Maiello, D'Errico, Citro, Antenucci, Simeri.