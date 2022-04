Catania escluso dal campionato di C: la nuova classifica

Dichiarato fallito lo scorso 22 dicembre, da ieri sera il Catania Calcio è stato anche escluso dal campionato di Lega Pro Girone C dopo che il Tribunale territoriale ha annullato la vendita all'imprenditore Mancini. Annullati tutti i punti fatti dagli etnei e dalle avversarie contro di loro. A soli tre turni dalla fine del campionato, classifica del girone stravolta. Al Bari, quattro punti in meno ma serie B comunque matematica con 10 margini di vantaggio sull'Avellino di scena proprio domani al San Nicola con la grande motivazione di aggiudicarsi la massima posta in palio per conservare un prezioso secondo posto in ottica playoff.

L'esclusione del Catania da un torneo prof rappresenta uno scandalo del calcio italiano, di sicuro una ferita ed un oltraggio per tutti i tifosi. I primi a rimetterci in fatto di passione. Di sicuro, un provvedimento illogico quando mancano appena tre turni al termine che dovrebbe indurre a delle riflessioni chi decide nelle stanze dei bottini.

La nuova classifica: Bari 71, Avellino, Palermo 60, Catanzaro 58, Francavilla, Monopoli 55, Foggia 48, Monterosi 47, Juve Stabia 44, Turris, Picerno 43, Latina 41, Campobasso 40, Taranto 37, Messina 36, Potenza 32, F. Andria 29, Paganese 26, Vibonese, Catania 0.