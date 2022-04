Bari, il report di oggi

Penultimo giorno di lavoro per il Bari di Mignani che domenica pomeriggio ospiterà l'Avellino per il terz'ultimo atto di regular season. Il report del lavoro odierno: "Prima del lavoro sul terreno dell'Antistadio la squadra si è intrattenuta in sala video per la parte teorica quindi spazio al lavoro in campo sotto uno splendido sole primaverile che ha contributo ancor di più a tenere altissimo il morale della truppa: apertura dedicata al riscaldamento ed all'attivazione muscolare, lavoro atletico di moderata intensità, quindi torelli e circuiti tecnici con chiusura riservata ad esercitazioni finalizzate alle conclusioni a rete".

Domani, rifinitura e alle 15.00 la conferenza pre gara di mister Mignani.