Under Ssc Bari, trasferte a Messina

Programma intenso a partire da questo fine settimana per le formazioni del settore giovanile biancorosso. Penultima giornata della stagione regolare per le formazioni nazionali Under 17 e Under 15, entrambe di scena a Messina. Si abbassa il sipario sui Giovanissimi Provinciali. Le Under17 sfidano il Fasano, le Under 15 il Brindisi, mentre le piccole U12 saranno impegnate a Lecce per la seconda giornata della Danone Cup. Gli appuntamenti al completo:

Campionato Naz. Under 17 8a rit. Girone C

Messina-Bari

Domenica 10.04.22, ore 11:30

Campo 'G. Scirea', Santa Lucia del Mela (ME)

Campionato Naz. Under 15 8a rit. Girone C

Messina-Bari

Domenica 10.04.22, ore 09:30

Campo 'G. Scirea', Santa Lucia del Mela (ME)

Under 15 Provinciale - seconda fase, ultimo turno della stagione

Intesa-Bari (2009)

Mercoledì 13.04.22, ore 19:00

Campo 'Capocasale', Bari

Calcio Mania-Bari (2008)

Lunedì 11.04.22, ore 18:30

Campo Comunale, Castellana Grotte (BA)

Under 17 Femminile

Bari-Fasano

Martedì 12.04.22, ore 18:00

Campo Manzi Chiapulin, Barletta (BAT)

Pink-Bari

Mercoledì 13.04.22, ore 17:15

Campo Comunale, Bitetto

Apulia Trani-Bari

Venerdì 15.04.22, ore 17:00

Campo Comunale, Trani

Under 15 Femminile, ultima giornata

Bari-Nitor Brindisi

Giovedì 14.04.22, ore 15:15

Campo 'Lovero', Palese (BA)