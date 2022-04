Bari, il lavoro di oggi

Terza giorna di allenamento per il Bari in vista del match di domenica prossima contro l’Avellino. Incontro per cui sono stati già venduti 10mila biglietti.

Questo il report del lavoro odierno: “Questo pomeriggio la squadra si è allenata allo Stadio sotto un sole primaverile: riscaldamento tecnico ad intensità crescente, quindi serie di scatti, accelerazioni e cambi di direzione, parte centrale dedicata alla tattica a tutto campo e, come di consueto in chiusura, sfida a ranghi misti su metà campo”. Per domani prevista singola seduta di allenamento.

Sempre domani, 8 aprile alle ore 11:15, è in programma allo stadio San Nicola la conferenza stampa congiunta di SSC Bari e Molino Casillo, che nella stagione 2021/22 è entrato a far parte della grande famiglia dei partner biancorossi in qualità di top sponsor.

Alla conferenza stampa parteciperanno il presidente di SSC Bari Luigi De Laurentiis, il presidente CDA e Ad Casillo Partecipazioni Spa Pasquale Casillo, il VP Molino Casillo Beniamino Casillo, il direttore commerciale e strategie Vito Maurogiovanni.