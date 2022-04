Bari, la giornata di lavoro

Seconda giornata di lavoro per il Bari che domenica ospiterà l’Avellino per il terz ultimo atto di campionato. Il report di oggi: “Questa mattina, dopo una parte in palestra dedicata al lavoro di mobilità articolare, potenziamento muscolare e core stability, la squadra si è spostata sul terreno dell’Antistadio dove nella prima parte si è dedicata alla trasformazione del lavoro di forza attraverso scatti, accelerazioni e cambi di direzione, concentrandosi poi su esercitazioni tecnico-tattiche a tema con obiettivi variabili e chiudendo il lavoro di giornata con la consueta sfida a ranghi misti su metà campo; aggrageti i giovani Daddario e Rana”.

Per domani prevista singola seduta di allenamento.