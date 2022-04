Bari, ora testa all'Avellino

Bari in ripresa dopo la sbornia dei festeggiamenti per la ritrovata serie B, conquistata domenica scorsa sul campo del Latina. All'orizzionte c'è già la prossima sfida all'Avellino, match che i biancorossi di Mignani non intendono sottovalutare.

Il report di oggi "Questo pomeriggio, dopo un prologo in sala video, la squadra si è allenata all'Antistadio accolta dai cori di incitamento dei tifosi presenti: dopo una prima parte dedicta alla mobilità articolare, spazio ad esercitazioni tecniche su circolazione e possesso palla. A seguire, chi ha giocato dal primo minuto nella gara di domenica ha svolto lavoro atletico di scarico (alcuni elementi hanno lavorato a parte a scopo precauzionale), mentre il resto del gruppo si è concentrato su esercitazioni tecniche a tema e finalizzate alle conclusioni a rete. A chiudere sfida a ranghi misti su metà campo".

Per domani prevista singola seduta di allenamento.