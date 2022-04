Bari-Avellino, come acquistare i biglietti

I biglietti per Bari-Avellino - trentaseiesima giornata del Campionato di Serie C Girone C, in programma domenica 10 aprile alle ore 17:30 - saranno disponibili a partire dalle ore 10:00 di questa mattina - martedì 5 aprile - sul circuito Ticketone online su sport.ticketone.it, nei punti vendita Ticketone. La vendita sarà attiva anche negli store ufficiali e nelle biglietterie SSC Bari.

Attesi almeno 20mila spettatori al San Nicola per festeggiare il ritorno dei biancorossi in serie B.