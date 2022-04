Bari-Avellino a Maggio di Lodi

Bari-Avellino, partita in programma domenica prossima al San Nicola (17.30) per la 36ma giornata del girone C di Lega Pro, sarà diretta da Enrico Maggio di Lodi. Con lui gli assistenti Alessandro Marinetti di Lovere e Fabrizio Giorgi di Legnano. Quarto uomo Silvio Torreggiani di Civitavecchia.

Maggio ha già arbitrato il Bari nel corso di questa stagione: il 24 ottobre scorso perso dal Bari per 3-0 sul campo della Virtus Francavilla. Due anni fa diresse Bari-Rieti (5-2) del 19 gennaio 2020.