Balata al Bari: "Felici di riaverti in B"

Prime parole al miele e di benvenuto in B per il Bari direttamente dal presidente di Lega B Balata, che si esprime così sui social a poche ore dalla promozione dei biancorossi: “La prossima stagione della SerieBKT presenta già una squadra che siamo certi darà spettacolo con dei tifosi altrettanto spettacolari. Siamo felici di riaccogliere in B la SSC Bari“.