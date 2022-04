Luigi De Laurentiis scoppia di felicità: "Torniamo in Paradiso"

Arriva anche il presidente Luigi De Laurentiis. un fiume in piena per la promozione del suo Bari in B: “Finalmente siamo in paradiso - attacca il numero uno biancorossa con la sciarpa biancorossa in testa stile bandana - . La C è stata durissima, dopo aver perso una finale playoff nel primo anno ed un secondo complicato. Sono felicissimo. Mancava ancora un gruppo di calciatori, un ds ed mister che ce l’hanno messa tutta per vincere. Il destino? Ci credo. Quando sono venuto qua a Latina, sentivo che avremmo chiuso un cerchio. Mi sono commosso al fischio finale. Gioia a noi, alla città e a tutti. Ci abbiamo messo il cuore. La dedico a tutti i tifosi del Bari. Ora li aspetto al San Nicola per fare festa insieme contro l’Avellino”.