Giovani Bari, brindano Under 15 e 17 Nazionali

A parte l'eliminazione playoff del Bari Primavera, il settore giovanile biancorosso può archiviare un fine settimana tutto sommato positivo grazie a due vittorie delle formazioni nazionali nella doppia sfida contro l'Andria alle quali si aggiunge il successo di venerdì scorso delle Under 12 nella Danone Cup.

Gli Under 15 non lasciano possibilità di replica agli avversari con Di Toma che para un rigore e fa fruttare al meglio le marcature di Buonsante (doppietta) e Di Mola. Gli Under 17 rimontano l'iniziale vantaggio ospite e festeggiano grazie alla doppietta di Rana nel finale. Ottima partenza delle giovani Under 12 nella Danone Cup: 3-0 all'Altamura.

Il riepilogo dei risultati:

Campionato Naz. Under 17 Girone C

Bari-Andria 3-2

Marcatori: 32' Calamita (A), 35' Pellegrini D. (B), 53' Petruzzelli (A), 75' Rana (B), 80' Rana (B)

Campionato Naz. Under 15 Girone C

Bari-Andria 3-0

Marcatori: 10' Buonsante (B), 31' Di Mola (B), 55' Buonsante (B) (Di Toma ha parato un calcio di rigore al 34')

Under 17 Femminile

Bari-Lecce

Martedì 05.04.22, ore 18:00

Campo 'Manzi - Chapulin' , Barletta (BAT)

Under 15 Femminile

Fasano-Bari

Martedì 05.04.22, ore 15:30

Centro sportivo Timos Park, Fasano (BR)

Under 12 Femminile - Danone Cup

Bari-Pink Altamura 3-0