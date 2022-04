Latina-Bari, le formazioni ufficiali

Serie B in vista per il Bari che alle 17.30 sfiderà il Latina al Francioni accompagnato da 2mila tifosi ai quali si aggiungono i tanti supporters biancorossi pronti a tifare a distanza nella Curva Nord del San Nicola davanti ai tre maxi schermi montati sulla pista atletica. Per la matematica, ai biancorossi basta anche un pareggio per la concomitante scofitta del Catanzaro contro il Monterosi. Anche in caso di vittoria del Monopoli nel recupero col Taranto, il Bari sarebbe in vantaggio negli scontri diretti con i biancoverdi. Per l'obiettivo, Mignani sceglie questa formazione iniziale:

Latina (3-5-2): Tonti, Giorgini, Amadio, De Santis, Barberini, Sane, Tessiore, Celli, Carissoni, Ercolano, Jefferson (c). A disp.: Cardinali, Ciammaruconi, Sarzi Puttini, Carletti, Teraschi, Mascia, Palermo, Atiagli, D’Aloia, Rossi. All. D- Di Donato.

Bari (4-3-1-2): Frattali, Pucino, Celiento, Di Cesare (c), Ricci, Maita, Maiello, D’Errico, Citro, Antenucci, Cheddira. A disp.: Polverino, Plitko, Bianco, Simeri, Galano, Misuraca, Mazzotta, Belli, Terranova, Scavone, Paponi, Mallamo. All. M. Mignani.