Bari, i possibili titolari di Latina

Per brindare a Latina e blindare il ritorno matematico in B, mister Mignani ha il compito di schierare il migliore Bari sul campo del Francioni, dove i biancorossi saranno seguiti da 2mila tifosi. Squalificato Gigliotti e diffidati Botta e Terranova, il mister biancorosso deve risolvere il ballottaggio tra i pali che coinvolge Polverino e Frattali. In difesa, possibile schieramento con Celiento, Terranova, Di Cesare e Mazzotta. In mezzo, fronte inossidabile composto da Maita, Maiello e D'Errico. Galano favorito sulla trequarti dietro Antenucci e Cheddira.

Nel Latina, assenti Rosseti e Di Livio per problemi fisici. Out anche Esposito che sconta una giornata di squalifica e Spinozzi ancora in fase di recupero. Forti dubbi sull'impiego di Carletti che nei giorni scorsi si è allenato a mezzo servizio.

Bari (4-3-1-2): Polverino; Celiento, Terranova, Di Cesare, Mazzotta; Maita, Maiello, D’Errico; Galano; Antenucci, Cheddira. All.: M. Mignani.