Bari Primavera, da Pagani addio ai playoff

Si interrompe sul campo della Paganese il sogno del Bari Primavera di proseguire il cammino playoff sulla strada che avrebbe portato all'accesso al campionato Primavera 2, torneo adeguato al salto di categoria che sta compiendo invece la prima squadra col ritorno in serie B. Nulla di fatto, invece, per i baby di Valeriano Loseto che alzano bandiera bianca pareggiando 2-2 nel return match del primo turno playoff giocato ieri a Pagani. Pereggio che fa il paio con la sconfitta subìta sette giorni prima a Bari (1-2) nella gara di andata disputata in Puglia.

Amarezza nello spolgiatoio del gruppo allenato da Valeriano Loseto col rammarico di aver disputato un ottimo primo tempo chiuso in vantaggio di due reti grazie alla doppietta di Lorusso. Nella ripresa, i padroni di casa accorciano con Maisto e poi, a 3' dalla fine, trovano pure la rete della qualificazione grazie al rigore messo a segno da Campanile.

Campionato Nazionale Primavera 3 ‘D. Berretti Playoff ritorno 1° turno

Paganese-Bari 2-2

Marcatori: 9' Lorusso (B), 28' Lorusso (B), 60' Maisto (P), 87' Campanile (rig.) (P)