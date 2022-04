Bari, a Latina per chiudere un cerchio

Settimo incrocio nel Lazio tra Latina e Bari per tre vittorie pontine, due baresi ed un pareggio. Questi i precedenti tra serie C e B tra cui l'ultimo più importante risalente alla semifinale playoff per salire in A della stagione 2013/14 terminato 2-2 e costato l'eliminazione dagli spareggi promozione dei biancorossi. La gara di oggi permetterebbe quindi ai pugliesi di chiudere un cerchio con la storia.

Le due squadre si ritrovano oggi al Francioni per la sfida delle 17.30, in occasione della 35a giornata del campionato di Serie C girone C. I padroni di casa sono costretti a dare il massimo per tornare a fare punti e con l'obiettivo di conquistare una poltrona playoff. La capolista barese ha nel mirino il 22° successo della stagione che equivarrebbe a dire promozione nella serie cadetta.

Il Bari, infatti, potrebbe festeggiare aritmeticamente il ritorno in serie B con 3 turni di anticipo sulla fine del campionato se oggi batterà il Latina a prescindere dagli altri risultati. Invece in caso di pareggio o sconfitta dei pugliesi, i biancorossi dovrebbero sperare che il Catanzaro non vinca al “Ceravolo” contro il Monterosi. Sarebbe stata B anche nel caso di k.o. al “Francioni” e di mancata vittoria del Monopoli nell’anticipo di sabato a Pagani. Biancoverdi che invece si sono imposti per 1-0 con rete di Grandolfo.

Il Bari è reduce da 17 punti nelle ultime 7 giornate ed ha la porta chiusa da 338’: ultima rete subita da Fazio al 22’ di Catanzaro-Bari 1-2 del 13 marzo scorso.

Sono 2 i precedenti tecnici ufficiali tra Daniele Di Donato e Michele Mignani: il 30 gennaio 2021, serie C: la Vis Pesaro di Di Donato si impose 1-0 al “Benelli” sul Modena di Mignani, rete decisiva firmata da Manuel Di Paola al 72’, mentre nell’andata dell’attuale serie C vittoria interna al “San Nicola” del Bari di Mignani, 3-

1. I due sono stati, da calciatori, compagni di squadra nel Siena 2004/05 (serie A), giocando assieme 7 partite (6 in A ed 1 in coppa Italia). Daniele Di Donato, da tecnico, affronta oggi per la seconda volta il Bari dopo il match di andata perduto 1-3 in Puglia lo scorso 27 novembre. Idem per Mignani, a posizioni invertite.